Viber представил новую функцию

Теперь пользователи смогут сами создавать коллекции собственных стикеров с со своими портретами, фото друзей, надписями и рисунками. Полученными стикерами можно делиться, отметив их как "личные" или "общие".
Правда, для других мессенджеров это не новая функция: например, в Telegram такая возможность появилась несколько лет назад.
Для создания стикера:
Одна коллекция включает до 24 стикеров.
Новая функция доступна в обновленной мобильной версии, но пока только для Android-устройств. В версиях для iOS и ПК она появится позже.