Viber представил новую функцию

Новости технологии:В мессенджере Viber появилась новая функция Create a Sticker (Создать стикер).

Теперь пользователи смогут сами создавать коллекции собственных стикеров с со своими портретами, фото друзей, надписями и рисунками. Полученными стикерами можно делиться, отметив их как "личные" или "общие".

Правда, для других мессенджеров это не новая функция: например, в Telegram такая возможность появилась несколько лет назад.

Для создания стикера:

откройте редактор на вкладке "Магазин стикеров"

войдите в меню стикеров в чате

либо сделайте снимок через приложение

После этого можно отредактировать стикер: изменить фон, добавить надписи, эмодзи или другие рисунки.

Одна коллекция включает до 24 стикеров.

Новая функция доступна в обновленной мобильной версии, но пока только для Android-устройств. В версиях для iOS и ПК она появится позже.