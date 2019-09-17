Linux получит новое обновление: какие нововведения появятся в ОС

Новости технологии:Дата публикации релизной версии Linux 5.3 будет объявлена позже.

Лидером гонки десктопных операционных систем по-прежнему остается Windows, однако и конкуренты компании Microsoft не пасут задних. Известный программист Линус Торвальдс объявил о завершении разработки версии ядра Linux 5.3, которое получило ряд нововведений и получило поддержку новейшего железа.

Что нового? В список ключевых особенностей ядра Linux 5.3 вошли поддержка технологии Intel Speed Select для серверных процессоров Xeon, видеокарт AMD Radeon на архитектуре Navi (включая новейшую Radeon RX5700) на уровне драйверов и процессоров Zhaoxin x86. А также механизма ограничения системных ресурсов при использовании асимметричных по мощности процессоров, сообщает 4PDA.

Ядро ОС обзавелось новыми и обновленными драйверами для различных устройств и несколькими десятками системных исправлений, включая доступность 16 миллионов новых адресов IPv4 в диапазоне 0.0.0.0/8 и поддержку гипервизора ACRN, созданного для устройств интернета вещей.

Дата выхода. Однако разработчики отмечают, что его текущая версия под кодовым названием mainline не предназначена для использования в коммерческих сборках операционных систем.

Другие особенности. Ознакомиться с полным списком изменений версии можно в официальном блоге Линуса Торвальдса.