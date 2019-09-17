Скачать
Вторник, 17.09.2019
У президента ждут немедленного раскрытия поджога дома Гонтаревой
У президента ждут немедленного раскрытия поджога дома Гонтаревой
В Раде назвали вероятную дату выборов главы КГГА
В Раде назвали вероятную дату выборов главы КГГА
Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября
Лига чемпионов на ТВ: где смотреть матчи 17 сентября
"Чтение спасет страну": Во Львове стартует BookForum
"Чтение спасет страну": Во Львове стартует BookForum

Приложение Google Camera получило масштабное обновление (Видео)

Приложение Google Camera получило масштабное обновление (Видео)
11:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:Ожидается, что Google Pixel 4 с двойной камерой, который вендор готовит к анонсу, получит обновленную версию программы из коробки.

Приложение Google Camera – одно из самых популярных среди штатных в линейке смартфонов Pixel – получило масштабное обновление. Инсайдерам удалось заполучить APK-файл его седьмой версии, а также они опубликовали первые фото, сделанные в режиме "Астрофотографии".

Детали о новом режиме. Новый режим рассчитан на съемку астрономических объектов, включая Луну и звезды на ночном небе, сообщает XDA-Developers.

Для получения максимально качественных снимков в версии Google Camera 7.0 максимальная длина выдержки была увеличена с 5 до 15 секунд. Результат впечатляет: добиться такой картинки сложно даже на самых продвинутых камерофонах с возможностью ручной настройки экспозиции и выдержки. 

Polaroid представила "карманный" принтер для печати фотографий со смартфона

Примеры съемки. Съемка велась на Google Pixel 3 XL, который работает под управлением Android 10. Опубликованные снимки наглядно демонстрируют разницу между версиями программы – новая обрабатывает изображения более реалистично. Посмотреть все тестовые фотографии в оригинальном разрешении можно по этой ссылке.

Дата анонса новой функции и нового смартфона. Согласно недавней утечке от известного инсайдера Эвана Бласса, презентация смартфона состоится 15 октября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Фото, Техно, Астрофотография, Приложение Google Camera.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самая полезная каша: особенно поможет при артрите и гастрите
02 Михайлово Чудо 2019: дата и что нельзя делать в этот день
03 Viber представил новую функцию
04 Беларусь, Казахстан и Армения вновь проголосовали против Украины в ООН
05 Популярная модель разделась на Новом мосту в Днепре (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (9.09 - 15.09)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Официальный курс валют 17 сентября: евро упало
Официальный курс валют 17 сентября: евро упало
Не забудьте зонтик: &quot;осенний&quot; прогноз погоды 17 сентября
"Осенний" прогноз погоды 17 сентября
Маникюр 2019: главные осенние тенденции (Фото)
Маникюр 2019: главные осенние тенденции (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь