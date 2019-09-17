Vivo Nex 3 5G официально представили: характеристики смартфона

Это первый в мире смартфон с экраном-водопадом.
Дизайн. Едва ли не главной особенностью новинки стал его уникальный дисплей. Его боковые рамки будто растекаются по бокам. Благодаря этому экран выглядит действительно безрамочным – он занимает 99,6% площади фронтальной поверхности. Селфи-камера спрятана и появляется с помощью специального выдвижного механизма.
Новинка получила дисплей OLED диагональю 6,89 дюйма разрешением Full HD +.
Характеристики. Новинка оснащена процессором SoC Snapdragon 855 Plus. Работающим в паре с 8 или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти.
Емкость аккумулятора – 4500 мАч с поддержкой быстрой 44-ваттной зарядки.
Основная камера состоит из трех датчиков – основного Samsung ISOCELL Bright GW1 с разрешением 64 Мп, широкоугольный модуль на 13 Мп и 13-мегапиксельный объектив. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.
Цена
Все модификации поступят в продажу 21 сентября.