Vivo Nex 3 5G официально представили: характеристики смартфона

Новости технологии:Компания Vivo провела презентацию и официально представила свой новый смартфон Nex 3 5G.

Это первый в мире смартфон с экраном-водопадом.

Дизайн. Едва ли не главной особенностью новинки стал его уникальный дисплей. Его боковые рамки будто растекаются по бокам. Благодаря этому экран выглядит действительно безрамочным – он занимает 99,6% площади фронтальной поверхности. Селфи-камера спрятана и появляется с помощью специального выдвижного механизма.

Новинка получила дисплей OLED диагональю 6,89 дюйма разрешением Full HD +.

Характеристики. Новинка оснащена процессором SoC Snapdragon 855 Plus. Работающим в паре с 8 или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти.

Емкость аккумулятора – 4500 мАч с поддержкой быстрой 44-ваттной зарядки.

Основная камера состоит из трех датчиков – основного Samsung ISOCELL Bright GW1 с разрешением 64 Мп, широкоугольный модуль на 13 Мп и 13-мегапиксельный объектив. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Цена

Стоимость Vivo Nex 3 с поддержкой 5G с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценена в 705 долларов;

Версия Vivo Nex 3 5G с 256 ГБ флэш-памяти стоит 810 долларов;

А топовая с 12 ГБ оперативной памяти оценена в 875 долларов.

Все модификации поступят в продажу 21 сентября.