Samsung W2020: что известно о новом флагманском смартфоне

Новости технологии:Его особенностью станет внешний вид – он станет классическим телефоном-раскладушкой, но с двумя сенсорными панелями.

Уже до конца 2019 года компания Samsung должна представить свой новый флагманский смартфон.

Как пишет ithome, это устройство, как и все его предшественники, будет ориентировано на китайский рынок.

Как свидетельствуют новые утечки, Samsung W2020 получит 512 ГБ встроенного хранилища. Работать будет новинка на топовом процессоре Snapdragon 855.

Смартфон, по слухам, будет иметь 8 ГБ оперативной памяти. Основная камера будет скрадываться из 3 модулей. О сроках выпуска пока информации не предоставляется.

Как известно, Samsung W2019 представили в ноябре прошлого года. Поэтому, скорее всего нынешнюю новинку нам покажут тоже в ноябре.

Цена Samsung W2019 составляла от 1500 долларов (37 500 гривен). Поэтому стоимость W2020 тоже будет близкой к этой цифре.