Научит ходить заново: создана робообувь, которая поможет восстановиться после инсульта

Новости технологии:Робообувь поможет перенесшим инсульт пациентам научиться ходить заново.

Инженеры из Университета Южной Флориды представили робообувь, которая поможет пережившему инсульт пациенту научиться ходить заново и держать баланс. Описание разработки опубликовано в журнале Eurek Alert.

Инсульт, нарушение мозгового кровообращения, сопровождается параличем одной стороны телы — это, в свою очередь, приводит к асимметричной походке. При таких нарушениях пациенту сложно передвигаться и держать баланс.

Для реабилитации пациентов, переживших инсульт, инженеры создали роботизированный ботинок, который надевается на «здоровую» ногу, удлиняя ее. Это заставляет пациента увеличивать длину шага и гиперболизировать асимметрию походки.

По замыслу авторов разработки, пациент будет стараться компенсировать преувеличенную ассиметрию — постепенно это позволит ему научиться свободно ходить и держать баланс.