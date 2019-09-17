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Создан биоробот, который способен перемещаться в человеческом теле

Создан биоробот, который способен перемещаться в человеческом теле
16:35 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости технологии:Инженеры создали биоробота, который движется с помощью сигналов нейронов, искусственных мышц и света.

Инженеры из Университета Иллинойса создали миниатюрного гибридного биоробота, который приводится в движение моторными нейронами, искусственными мышцами и светом. Об этом пишет New Atlas.

Робот состоит из мягкого каркаса, на который наращена искусственная мышечная ткань и чувствительные к свету моторные нейроны. Под воздействием света нейроны подают мышцам сигнал, заставляя робота двигаться вперед.

Устройство полностью автономно и не зависит от внешних источников питания: другими словами, робот двигается только благодаря нейронным импульсам, которые заставляют мышцы сокращаться.

Функционирует при помощи "живой" реакции: уникальный биоробот уже запатентован

Ранее инженеры из Имперского колледжа Лондона создали робота, способного передвигаться как летучая рыба с помощью небольшого насоса.

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Робот, Технологии, Биоробот, Техно.
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