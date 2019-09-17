Создан биоробот, который способен перемещаться в человеческом теле

Новости технологии:Инженеры создали биоробота, который движется с помощью сигналов нейронов, искусственных мышц и света.

Инженеры из Университета Иллинойса создали миниатюрного гибридного биоробота, который приводится в движение моторными нейронами, искусственными мышцами и светом. Об этом пишет New Atlas.

Робот состоит из мягкого каркаса, на который наращена искусственная мышечная ткань и чувствительные к свету моторные нейроны. Под воздействием света нейроны подают мышцам сигнал, заставляя робота двигаться вперед.

Устройство полностью автономно и не зависит от внешних источников питания: другими словами, робот двигается только благодаря нейронным импульсам, которые заставляют мышцы сокращаться.

Ранее инженеры из Имперского колледжа Лондона создали робота, способного передвигаться как летучая рыба с помощью небольшого насоса.