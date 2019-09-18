Facebook и Ray-Ban разрабатывают "умные" очки, способные заменить смартфон

Новости технологии:В свое время несколько компаний пытались создать «умные» очки с функциями смартфонов, однако их попытки не увенчались успехом.

Взять хотя бы те же Google Glass. Однако Facebook не считает это направление провальным и разрабатывает собственные смарт-очки с кодовым названием Orion.

Что это будет

Это очки, которые смогут полностью заменить смартфон. То есть они смогут принимать звонки, отображать необходимую информацию на маленьком дисплее и вести с помощью камеры прямые трансляции без привязки к смартфону.

По слухам, "в комплекте" также идет "кольцевое» устройство Agios (по типу браслета или кольца), которое станет альтернативным методом для управления Orion.

Facebook работает над очками совместно с популярным брендом очков Luxottica, производящим очки Ray-Ban. Ray-Ban тоже будет при деле, но при создании другой модели "умных" очков — Stella.

Когда?

Правда, выпуск очков Orion еще не скоро — в период с 2023 по 2025 год. До этого времени компания, возможно, еще передумает.