То, что нужно: Google сможет указывать на ту часть видео, которая вам нужна

Новости технологии:Google сможет найти конкретные части видео на YouTube.

Компания Google анонсировала новую функцию для англоязычных пользователей, которые смотрят на YouTube длинные видео. Теперь они с помощью поисковика могут найти конкретные части материала, которые их интересуют. В России функция заработает в 2020 году.

Google теперь может найти конкретные части видео, которые могут быть наиболее полезными для пользователя. Новая функция извлекает информацию о времени из описания видео на YouTube. Сейчас эта функция работает только на английском языке, но в Google отметили, что в будущем предоставят ее большему числу пользователей.

В компании рассказали, что функция будет полезна для поиска информации, необходимой в видеоинструкциях и уроках, которые публикуются на YouTube. В случае, когда видео очень длинное, пользователи могут потратить много времени на то, чтобы найти конкретную инструкцию или тему. Новый инструмент Google должен облегчить доступ к нужной информации.

Однако в Google отмечают, что работоспособность функции будет зависеть от того, публикуют ли авторы таймкоды и их описания. В компании добавили, что теперь они будут поощрять пользователей, которые публикуют свои материалы с подробными описаниями.