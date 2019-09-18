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Среда, 18.09.2019
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То, что нужно: Google сможет указывать на ту часть видео, которая вам нужна
То, что нужно: Google сможет указывать на ту часть видео, которая вам нужна

То, что нужно: Google сможет указывать на ту часть видео, которая вам нужна

То, что нужно: Google сможет указывать на ту часть видео, которая вам нужна
22:24 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Google сможет найти конкретные части видео на YouTube.

Компания Google анонсировала новую функцию для англоязычных пользователей, которые смотрят на YouTube длинные видео. Теперь они с помощью поисковика могут найти конкретные части материала, которые их интересуют. В России функция заработает в 2020 году.

Google теперь может найти конкретные части видео, которые могут быть наиболее полезными для пользователя. Новая функция извлекает информацию о времени из описания видео на YouTube. Сейчас эта функция работает только на английском языке, но в Google отметили, что в будущем предоставят ее большему числу пользователей.

В компании рассказали, что функция будет полезна для поиска информации, необходимой в видеоинструкциях и уроках, которые публикуются на YouTube. В случае, когда видео очень длинное, пользователи могут потратить много времени на то, чтобы найти конкретную инструкцию или тему. Новый инструмент Google должен облегчить доступ к нужной информации.

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Однако в Google отмечают, что работоспособность функции будет зависеть от того, публикуют ли авторы таймкоды и их описания. В компании добавили, что теперь они будут поощрять пользователей, которые публикуют свои материалы с подробными описаниями.

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Google, Технологии, Поиск, Функция, Техно.
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