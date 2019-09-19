Рэпер Лил Уэйн снялся в трейлере Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint (Видео)

Новости технологии:Сроки ОБТ Ghost Recon: Breakpoint и кинематографичный трейлер от режиссёра "Дэдпула 2".

Ubisoft сообщила, что открытое бета-тестирование Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint пройдёт с 26-го по 29 сентября. В честь анонса компания выпустила забавный кинематографичный ролик.

Постановщик трейлера — Дэвид Литч (David Leitch), режиссёр "Дэдпула 2" и "Джона Уика". Одну из ролей в рекламе исполнил американский рэпер Лил Уэйн (Lil Wayne). Сюжет ролика прост — пока союзники Уэйна воюют и обсуждают тактику, певец изображает среднестатистического напарника из сетевых игр, то есть занимается чёрт знает чем.

"Бета" Breakpoint будет доступна на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Предзагрузка запустится 24 сентября. Точное время зависит от платформы:

PlayStation 4, Xbox One и Uplay — 13:00.

Epic Games Store — 18:00.

По сравнению с ЗБТ открытая "бета" похвастает большим количеством контента — в пробную версию войдут три дополнительных задания основной кампании, два новых региона (Новый Аргайл и Инфинити), а также PvP-режим Elimination. Вдобавок в ходе ОБТ можно будет выполнять не по 8, а по 12 ежедневных фракционных заданий.

Релиз Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint на всех упомянутых платформах состоится 4 октября. Также планируется выход в облачном сервисе Stadia.