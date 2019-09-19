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Китайские ученые натренировали нейросеть опознавать людей по рисунку вен на руке

Китайские ученые натренировали нейросеть опознавать людей по рисунку вен на руке
03:00 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости технологии:Китайские инженеры создали технологию дистанционного распознавания человека по рисунку вен на руке.

Инженеры из китайской компании Melux разработали технологию дистанционного распознавания людей по уникальному рисунку вен на его руках. Исследователи считают, что в будущем система позволит заменить идентификацию по лицу и QR-коды, пишет Zhongguo Xinwenwang.

Технология получила название AirWave. В начале работы искусственный интеллект с помощью камеры фиксирует рисунок вен и капилляров на руке пользователя. Исследователи утверждают, что рисунок вен уникален для каждого человека, а дистанционно считать его проще, чем отпечаток пальца.

Чтобы пройти идентификацию, пользователю достаточно взмахнуть рукой — при это система способна определить рисунок руки и сопоставить его с личностью человека за несколько секунд, утверждают разработчики.

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AirWave уже работает в нескольких кафе и в правительственных учреждениях провинции Гуандун на юге Китая. Сейчас разработчики ведут переговоры с руководством метрополитена Гуанчжоу о тестировании системы в метро.

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Китай, Руки, Вены, Искусственный интеллект, Распознавание.
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