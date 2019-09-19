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В США испытали разведчик U-2 Dragon Lady в качестве ретранслятора для систем ПРО

В США испытали разведчик U-2 Dragon Lady в качестве ретранслятора для систем ПРО
03:19 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости технологии:Разведчик U-2 Dragon Lady стал ретранслятором в системе противоракетной обороны.

Агенство противоракетной обороны и BBC США вместе с компанией Lockheed Martin провели испытание командной работы истребителя F-35A Lightning II и высотного самолета-разведчика U-2 Dragon Lady. Основной целью испытаний было увеличение скорости передачи данных, говорится в заявлении Lockheed Martin.

Пентагон в 2016 году представил концепцию мультидоменных военных действий Project Riot, в рамках которых должны быть использованы разные типы вооружения: от BBC до кибервойск для точного участия в операциях. Lockheed Martin проводил свои испытания в рамках Project Riot, продемонстрировав, что силы BBC можно использовать не только по прямому назначению.

В ходе испытаний истребитель F-35A обнаружил запуск ракеты большой дальности и передал сигнал об этом не сразу на базу, а самолету-разведчику U-2 Dragon Lady. Тот с помощью ретранслятора передал эти данные наземной станции управления системами противоракетной обороны, которая автоматически взяла цель на сопровождение.

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Это позволило сократить скорость передачи данных о ракете и увеличить возможность отражения удара. Другие технические данные об операции не раскрываются.

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Самолет, ПРО, ВВС США, F-35, U-2 Dragon Lady, Project Riot.
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