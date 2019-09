Boeing представил T-7A Red Hawk - учебный самолет нового поколения для ВВС США

Американский авиастроительный концерн Boeing провел успешную защиту самолета T-X нового поколения для обучения летчиков. Его разработка велась при поддержке ВВС США, пишет Flightglobal.

T-X — это рабочее название самолета, после испытаний ему присвоили имя T-7A Red Hawk. Его разработка велась совместно со шведской SAAB c 2018 года, аппарат создавался с нуля.

Обучение на T-7A будет проходить в два этапа — сначала летчики пройдут тестирование на наземном тренажере, который Boeing представит осенью 2019 года, а затем смогут сесть за штурвал учебного аппарата.

As a lasting tribute to the sacrifice and bravery of the #TuskegeeAirmen, we introduce the USAF's newest #RedTail—the #T7A #RedHawk. pic.twitter.com/tmpdEpT43z

— U.S. Air Force (@usairforce) September 16, 2019