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Boeing представил T-7A Red Hawk - учебный самолет нового поколения для ВВС США

Boeing представил T-7A Red Hawk - учебный самолет нового поколения для ВВС США
03:10 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости технологии:Посмотрите на учебный самолет нового поколения от Boeing.

Американский авиастроительный концерн Boeing провел успешную защиту самолета T-X нового поколения для обучения летчиков. Его разработка велась при поддержке ВВС США, пишет Flightglobal.

T-X — это рабочее название самолета, после испытаний ему присвоили имя T-7A Red Hawk. Его разработка велась совместно со шведской SAAB c 2018 года, аппарат создавался с нуля.

Обучение на T-7A будет проходить в два этапа — сначала летчики пройдут тестирование на наземном тренажере, который Boeing представит осенью 2019 года, а затем смогут сесть за штурвал учебного аппарата.

В планах США заменить нынешние истребители на новые

Планируется, что T-7A заменит на вооружении устаревшие аппараты T-38 Talon. Согласно условиям контракта, к 2024 году авиастроительный концерн должен будет поставить 351 учебный самолет нового поколения.

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Boeing, Самолет, ВВС США, T-7A Red Hawk.
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