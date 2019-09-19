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Четверг, 19.09.2019
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Mate 30: Huawei "обломала" европейцев за день до презентации
Mate 30: Huawei "обломала" европейцев за день до презентации

Mate 30: Huawei "обломала" европейцев за день до презентации

Mate 30: Huawei "обломала" европейцев за день до презентации
04:09 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Флагманы Huawei Mate 30 Lite, Mate 30 и Mate 30 Pro не выйдут в Европе из-за санкций США.

19 сентября, в Мюнхене компания Huawei проведет презентацию, на которой представит новые флагманы семейства Mate 30. Но за день до анонса СМИ сообщают, что новинки, хоть и дебютируют в Германии, но на европейский рынок так и не попадут.

Сразу несколько источников издания LetsGoDigital говорят, что все три модели семейства — Mate 30 Lite, Mate 30 и Mate 30 Pro — не будут продаваться в Центральной Европе.

Все дело в санкциях США и предустановленных сервисах Google, которые смартфоны не получат из-за этих санкций. И если для китайских пользователей это не проблема, то европейцы вряд ли купят флагман за тысячу евро без сервисов Google.

Раньше источники сообщали о том, что в качестве операционной системы Huawei будет использовать Android с открытым исходным кодом, а приложения пользователи смогут скачать самостоятельно. Видимо, этот вопрос оказался не таким легким, поэтому компании и пришлось отменить выпуск Huawei Mate 30 в Европе.

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LetsGoDigital добавляет, что есть небольшой шанс на то, что флагманы все-таки выйдут в некоторых европейских странах.

В любом случае, узнаем подробности уже на презентации.

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Санкции, Смартфоны, Huawei, Mate 30.
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