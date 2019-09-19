Samsung презентовала улучшенный бюджетник Galaxy M30

Новости технологии:Samsung Galaxy M30s: смартфон с батареей на 6000 мАч, чипом Exynos 9611, тройной камерой и ценником от $196.

Компания Samsung сегодня представила в Индии свой новый бюджетный смартфон Galaxy M30s.

Новинка стала улучшенной версией обычного Galaxy M30. Аппарат получил похожий внешний вид, а также 6.4-дюймовый Super AMOLED-дисплей с каплевидным вырезом и разрешением FHD+. За работу смартфона отвечает новый фирменный процессор Exynos 9611 на восемь ядер в паре с 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ.

Главной особенностью Galaxy M30s стал его энергоёмкий аккумулятор на 6000 мАч. Он поддерживает быструю зарядку на 15 Вт через порт USB Type-C. Также аппарат может похвастаться камерой на три модуля. Первый — основной на 48 Мп, второй — широкоугольный объектив на 8 Мп, а третий — сенсор глубины на 5 Мп. Камера поддерживает функции Super Slow-mo, Super Steady, Hyperlapse и съёмку в 4K. Фронталка в устройстве 16-мегапиксельная.

Сканер отпечатков пальцев в Galaxy M30s не подэкранный, а классический. Его разместили на задней стороне. Работает смартфон на ОС Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI 1.5. Информации об NFC-модуле нет.

Продажи Samsung Galaxy M30s стартуют 29 сентября в Индии с ценником от $196. В наличии будет три расцветки корпуса: pal Black, Pearl White и Sapphire Blue. Когда новинка доберётся до нас — неизвестно.