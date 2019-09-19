Нет, не убийца Steam: Rockstar запускает свой игровой лаунчер

Новости технологии:Rockstar запустила свой лаунчер для игр Rockstar Games Launcher.

В 2019 году крупная игровая студия без собственного лаунчера — это как дерево без гусеницы. Видимо, так считает Rockstar, которая презентовала собственную площадку для игр.

"Рокзвезды" всегда выделялись своей оригинальностью, потому лаунчер решили назвать Rockstar Games Launcher.

Уже по названию понятно, что это не цифровой магазин ака "новый убийца Steam", а только площадка для запуска игр компании. В библиотеке сервиса уже доступны игры серии GTA, Bully и L.A. Noire.

На старте Rockstar Games Launcher может похвастаться облачными сохранениями, а также автоматическими обновлениями. Установить лаунчер можно прямиком с официального сайта Rockstar и первопроходцам обещают подарить GTA: San Andreas.