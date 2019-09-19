Android 10 на флагманских смартфонах Samsung: когда ждать

Новости технологии:Когда смартфоны Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy S10 получат ОС Android 10.

Журналисты издания SamMobile выяснили, когда компания Samsung выпустит операционную систему Android 10 для своих последних флагманов.

По словам источника, корейский производитель анонсирует программу бета-тестирования новой ОС для смартфонов Galaxy Note 10 и Galaxy S10 уже в конце этого месяца. Первая тестовая прошивка выйдет в октябре.

Её смогут установить пользователи некоторых европейских стран и США. Релиз стабильной версии, скорее всего, состоится в декабре или январе.

С обновлением Android 10 смартфоны Samsung получат интерфейс One UI 2.0.

Кроме этого, в прошивку добавят обновлённую функцию Digital Wellbeing, расширенные настройки пользовательского интерфейса с разными шрифтами, темами и значками, программу для записи экрана, плавающую панель настроек, возможность обмениваться ярлыками и многое другое.