Xiaomi представила 70-дюймовый смарт-телевизор Mi TV 4A

Новости технологии:Xiaomi Mi TV 4A 70 получил жидкокристаллический 4K дисплей с тонкими рамками и корпусом. Выглядит очень стильно и современно.

Компания Xiaomi продолжает активно заходить на рынок телевизоров. В прошлом месяце бренд Redmi, который принадлежит китайской компании, представил свой первый 70-дюймовый телевизор. Теперь же производитель выпустил 70-дюймовую модель серии Mi TV 4A.

Новинка также оснащена системой PatchWall от Xiaomi со встроенным голосовым помощником XiaoAI.

Пользователь может искать и воспроизводить фильмы или шоу с помощью голоса, а также управлять устройствами "умного дома", которые подключены к той же сети и учетной записи.

Телевизор имеет 2 ГБ оперативной памяти, 16 ГБ флеш-памяти и 64-разрядный процессор Amlogic.

Цена. Стоимость Mi TV 4A 70 составляет 3999 юаней (это около 564 долларов или почти 14 тысяч гривен). Он поступит в продажу 19 сентября. Его можно будет приобрести в официальных интернет-магазинах Xiaomi, Jingdong, Tmall, Suning и Mi Home.