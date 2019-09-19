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Четверг, 19.09.2019
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DxOMark усложнил тесты смартфонов: детали (Фото)

DxOMark усложнил тесты смартфонов: детали (Фото)
15:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:С помощью специального алгоритма будут составляться рейтинги новых участников тестирования.

В связи с появлением большого ассортимента камер смартфонов с тремя и более модулями, специалисты фотолаборатории DxOMark придумали новый способ оценки качества съемки. 

Как оценивались камеры смартфонов раньше? Классическое тестирование DxOMark с помощью компьютерных алгоритмов оценивает качество фотосъемки конкретного устройства по следующим параметрам: цветопередача, экспозиция, уровень шума, детализация, блики, сообщает Tech Crunch.

Новые критерии оценки. Теперь же испытания будут включать еще несколько новых тестов: качество съемки с учетом максимального угла охвата изображения, а также съемка в условиях крайне низкой освещенности для оценки алгоритма работы "ночных режимов", которые стали включать производители смартфонов в штатное программное обеспечение флагманов.

 

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Качество широкоугольных фотографий будут оценивать по следующим критериям: уровень искажения, детализация по всему кадру, хроматические аберрации – все эти детали не так просто исправить при дальнейшей ретуши.

Как это повлияет на смартфоны? Новые смартфоны, которым предстоит принять участие в тестах DxOMark, ожидает серьезное испытание. Мнение специалистов этой компании признается во всем мире, и появление дополнительных оценочных факторов для флагманских устройств может стать критическим.

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Смартфоны, Технологии, Телефоны, Техно, DxOMark, Тесты смартфонов.
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