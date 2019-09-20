Мультяшный Джон Уик идет бить плохих парней: свежий трейлер John Wick Hex (видео)

Новости технологии:Экшен-тактика John Wick Hex выйдет 8 октября.

Студия-разработчик Bithell Games и издательство Good Shepherd Entertainment определились с датой релиза тактики John Wick Hex — игра ворвётся на PC и Mac 8 октября. В комплекте с анонсом, как обычно, идёт свежий трейлер.

По сюжету игры человек по имени Хекс похитил Уинстона и Харона. Как вы уже поняли по кинолентам, Джон Уик не любит, когда его друзей обижают, поэтому он отправляется вызволять товарищей.

В Hex подобрался внушительный актёрский состав. Хекса озвучил Трой Бейкер (Troy Baker), а Уинстон и Харон говорят голосами Иэна Макшейна (Ian McShane) и Лэнса Реддика (Lance Reddick). Жаль только, что Киану Ривз (Keanu Reeves) к проекту, похоже, не присоединился — о его участии объявлено не было, да и в трейлерах рисованный Уик подозрительно молчалив.

Игра стремится передать дух фильмов о белорусском киллере. Анимация создана при участии киношных каскадёров, геймплей же предлагает не традиционные пошаговые перестрелки, а бои с активной паузой, в которых Уик и его враги действуют одновременно. Прессе, опробовавшей демо на E3 2019, такая механика очень понравилась.

John Wick Hex — временный эксклюзив Epic Games Store.