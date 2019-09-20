Скачать
Пятница, 20.09.2019
Законы о госслужбе и публичных закупках: Гончарук объяснил, зачем это нужно
Законы о госслужбе и публичных закупках: Гончарук объяснил, зачем это нужно
Украинские станции переливания крови могут отдать в концессию
Украинские станции переливания крови могут отдать в концессию
Ляп Панькива и шикарный гол Мехмеди - в обзоре матча Вольфсбург - Александрия (Видео)
Вольфсбург уверенно побеждает Александрию (Видео)
В Boeing похвастались новейшим истребителем F-15EX для ВВС США (Видео)
В Boeing похвастались новейшим истребителем F-15EX для ВВС США (Видео)

Вдохновленные "Илиадой": Анонс Total War Saga: Troy (Видео)

Вдохновленные "Илиадой": Анонс Total War Saga: Troy (Видео)
03:18 Сегодня Телеграф stopgame.ru Фото: Скриншот

Новости технологии:Официальный анонс Total War Saga: Troy — стратегии, созданной под вдохновением от "Илиады" Гомера.

Как и ожидалось, Creative Assembly и SEGA представили Troy — новую часть подсерии Total War Saga.

События стратегии развернутся в период Троянской войны. На вооружённый конфликт можно будет взглянуть с обеих сторон — греческой и троянской. При создании игры разработчики вдохновлялись поэмой Гомера "Илиада".

В плане геймплея нас ждёт традиционная Total War — Creative Assembly обещает глобальный пошаговый режим и зрелищные тактические сражения в реальном времени. На выбор будут представлены восемь знаменитых героев — Ахилл, Гектор и другие. Все они различаются навыками — например, свойство Ахилла "Горячая кровь" негативно влияет на дипломатию, зато люди под командованием этого персонажа добывают больше ресурсов.

Суд обязал Steam разрешить пользователям перепродавать игры: Valve готовит апелляцию

Релиз Total War Saga: Troy состоится в 2020 году. Сначала стартует версия для Windows, а затем игра появится на macOS и Linux. Страница в Steam уже запущена.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Игры, Трейлер, Creative Assembly, Sega, Total War Saga: Troy.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:0 Мальме: события матча
02 И стильно, и не холодно: модные фасоны верхней одежды на эту осень
03 "Орехоеды" живут дольше: медики объяснили почему
04 О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях: комментарии сторон
05 Оржель прокомментировал газовые консультации Украина-ЕС-РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ назвали дату и место встречи Зеленского и Трампа
СМИ назвали дату и место встречи Зеленского и Трампа
&quot;Формула Штайнмайера&quot;: Под ОПУ собрались активисты
"Формула Штайнмайера": Под ОПУ собрались активисты
О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях: комментарии сторон
О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях
Афиша интересных событий в Украине на 21-22 сентября
Афиша интересных событий в Украине на 21-22 сентября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь