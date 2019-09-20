Вдохновленные "Илиадой": Анонс Total War Saga: Troy (Видео)

Новости технологии:Официальный анонс Total War Saga: Troy — стратегии, созданной под вдохновением от "Илиады" Гомера.

Как и ожидалось, Creative Assembly и SEGA представили Troy — новую часть подсерии Total War Saga.

События стратегии развернутся в период Троянской войны. На вооружённый конфликт можно будет взглянуть с обеих сторон — греческой и троянской. При создании игры разработчики вдохновлялись поэмой Гомера "Илиада".

В плане геймплея нас ждёт традиционная Total War — Creative Assembly обещает глобальный пошаговый режим и зрелищные тактические сражения в реальном времени. На выбор будут представлены восемь знаменитых героев — Ахилл, Гектор и другие. Все они различаются навыками — например, свойство Ахилла "Горячая кровь" негативно влияет на дипломатию, зато люди под командованием этого персонажа добывают больше ресурсов.

Релиз Total War Saga: Troy состоится в 2020 году. Сначала стартует версия для Windows, а затем игра появится на macOS и Linux. Страница в Steam уже запущена.