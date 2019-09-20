Скачать
Пятница, 20.09.2019
Визит Зеленского в США: Чего ожидают в Конгрессе
Визит Зеленского в США: Чего ожидают в Конгрессе
Резолюцию Совбеза ООН по вопросам Сирии ветировали Россия и Китай
Резолюцию Совбеза ООН по вопросам Сирии ветировали Россия и Китай
Ляп Панькива и шикарный гол Мехмеди - в обзоре матча Вольфсбург - Александрия (Видео)
Вольфсбург уверенно побеждает Александрию (Видео)
Huawei в Мюнхене показала новые флагманы Mate 30 и Mate 30 Pro (фото и видео)
Huawei в Мюнхене показала новые флагманы Mate 30 и Mate 30 Pro

Huawei в Мюнхене показала новые флагманы Mate 30 и Mate 30 Pro (фото и видео)

Смотрите фото (7)
Huawei в Мюнхене показала новые флагманы Mate 30 и Mate 30 Pro (фото и видео)
04:26 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro: без сервисов Google, но с экраном-"водопадом", новыми камерами и дизайном

Компания Huawei представила в Мюнхене новое флагманское семейство смартфонов Mate 30.

Mate 30 Pro получила 6,53-дюймовый OLED Horizon Display с разрешением 2400×1176 пикселей — тот самый дисплей-"водопад", как у Vivo Nex 3. Края экрана загнуты на 88 градусов, поэтому и создается эффект "стекающего" вниз дисплея.

Кроме того, с помощью этих граней можно управлять громкостью и камерой: проведите пальцем вверх или вниз — и звук станет громче или тише, нажмите на грань — и щелкайте сефи. Эту функцию можно отключить в настройках.

Вверху расположена небольшая "челка", но она выглядит меньше и аккуратнее, чем у iPhone. Кстати, новым "яблочным" смартфонам Huawei уделила на презентации немало времени, но они, конечно же, проигрывают Mate 30 (кто бы сомневался): и рамки у них толще, и экран меньше при тех же габаритах, и аккумулятор меньше.

Но вернемся к вырезу: кроме селфи-камеры, здесь расположился датчик движений, с помощью которого смартфоном можно управлять жестами: например, прокручивать страницы или делать скриншоты, если у вас грязные руки. Датчик также умеет распознавать "чужаков" и прятать личную информацию, если на экран смотрит чужой человек.

Сканер отпечатков пальцев здесь подэкранный, есть защита от пыли и влаги по стандарту IP68 и режим Always-on Display.

Внутри флагмана установлен топовый процессор Huawei Kirin 990 в связке с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ ПЗУ. Есть NFC, разъем USB Type-C 3.1, два слота для SIM-карт и аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 40 ВТ и быстрой беспроводной зарядки на 27 Вт. Не забыли и о реверсивной зарядке: то есть смартфон без проводов сможет заряжать другие гаджеты.

Также внутри разместили 21 антенну, 14 из которых — для поддержки 5G. И здесь не обошлось без сравнения с Samsung Note 10+ 5G: Mate 30 Pro опережает по скорости работы 5G, меньше нагревается и потребляет меньше энергии.

И, наконец, еще одна гордость Huawei Mate 30 Pro — основная камера. Она сделана в стиле камер обычных фотоаппаратов (ну хоть не кухонной плиты): датчики расположены в круглом модуле. Основной датчик — 40-мегапиксельный SuperSensing (f/1.6) с сенсором RYYB, который дебютировал в Huawei P30 Pro, который обеспечивает хорошее качество съемки при плохом освещении. Второй датчик — 40-мегапиксельный широкоугольный объектив (f/1.8), третий — 8-мегапиксельный телефото-объектив (f/2.4). Четвертый — 3D-модуль (ToF). Заявлен 3-кратный оптический и 30-кратный цифровой зум.

Такая камера умеет снимать суперзамедленные видео со скоростью 7680 кадров в секунду при разрешении 720p и со скоростью 960 кадров в секунду при разрешении 1080р. Есть поддержка ISO до 51200, возможность размытия фона на видео.

Фронтальная камера 32-мегапиксельная (f/2.0) и умеет снимать видеоролики в разрешении 2288×1080 пикселей.

У младшей модели 6,62-дюймовый плоский AMOLED дисплей с соотношением сторон 19,5:9 и разрешением 2340×1080 точек. Вверху тоже "челка", но она еще меньше, чем у Mate 30 Pro. Сканер отпечатков пальцев подэкранный, есть защита от пыли и брызг по стандарту IP53 и режим Always-on Display.

Внутри установлен тот же процессор Huawei Kirin 990 в связке с 6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора 4200 мАч, есть поддержка быстрой зарядки на 40 ВТ и быстрой беспроводной зарядки на 27 Вт.

Основная камера выполнена в таком же стиле (круглый модуль), но не с четырьмя, а с тремя датчиками: 40-мегапиксельный SuperSensing (f/1.8), 16-мегапиксельная широкоугольная камера (f/2.2) и 8-мегапиксельный телефото объектив. Также есть лазерный автофокус, 3-кратный оптический и 30-кратный цифровой зум, а также макросъемка с расстояния 2,5 см.

Фронтальная камера 24-мегапиксельная (f/2.0).

Обе модели работают под управлением EMUI 10 на базе Android с открытым исходным кодом. Сервисов Google нет, зато Huawei предлагает собственный магазин приложений.

Mate 30: Huawei "обломала" европейцев за день до презентации

Huawei Mate 30 Pro (4G версия, 8/256 ГБ памяти) будет стоить €1100. За версию с 5G придется отдать €1200.

Huawei Mate 30 с 8/128 ГБ памяти оценили в €800.

На выбор есть шесть расцветок: черная, серая, фиолетовая и зеленая, а также оранжевая и синяя с корпусом из эко-кожи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Смартфоны, Huawei, Mate 30, Mate 30 Pro.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо 1:0 Мальме: события матча
02 И стильно, и не холодно: модные фасоны верхней одежды на эту осень
03 "Орехоеды" живут дольше: медики объяснили почему
04 О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях: комментарии сторон
05 Оржель прокомментировал газовые консультации Украина-ЕС-РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СМИ назвали дату и место встречи Зеленского и Трампа
СМИ назвали дату и место встречи Зеленского и Трампа
&quot;Формула Штайнмайера&quot;: Под ОПУ собрались активисты
"Формула Штайнмайера": Под ОПУ собрались активисты
О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях: комментарии сторон
О чем договорились Украина, ЕС и РФ на газовых консультациях
В Boeing похвастались новейшим истребителем F-15EX для ВВС США (Видео)
В Boeing похвастались новейшим истребителем F-15EX для ВВС США (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь