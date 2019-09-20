Huawei в Мюнхене показала новые флагманы Mate 30 и Mate 30 Pro (фото и видео)

Новости технологии:Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro: без сервисов Google, но с экраном-"водопадом", новыми камерами и дизайном

Компания Huawei представила в Мюнхене новое флагманское семейство смартфонов Mate 30.

Mate 30 Pro получила 6,53-дюймовый OLED Horizon Display с разрешением 2400×1176 пикселей — тот самый дисплей-"водопад", как у Vivo Nex 3. Края экрана загнуты на 88 градусов, поэтому и создается эффект "стекающего" вниз дисплея.

Кроме того, с помощью этих граней можно управлять громкостью и камерой: проведите пальцем вверх или вниз — и звук станет громче или тише, нажмите на грань — и щелкайте сефи. Эту функцию можно отключить в настройках.

Вверху расположена небольшая "челка", но она выглядит меньше и аккуратнее, чем у iPhone. Кстати, новым "яблочным" смартфонам Huawei уделила на презентации немало времени, но они, конечно же, проигрывают Mate 30 (кто бы сомневался): и рамки у них толще, и экран меньше при тех же габаритах, и аккумулятор меньше.

Но вернемся к вырезу: кроме селфи-камеры, здесь расположился датчик движений, с помощью которого смартфоном можно управлять жестами: например, прокручивать страницы или делать скриншоты, если у вас грязные руки. Датчик также умеет распознавать "чужаков" и прятать личную информацию, если на экран смотрит чужой человек.

Сканер отпечатков пальцев здесь подэкранный, есть защита от пыли и влаги по стандарту IP68 и режим Always-on Display.

Внутри флагмана установлен топовый процессор Huawei Kirin 990 в связке с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ ПЗУ. Есть NFC, разъем USB Type-C 3.1, два слота для SIM-карт и аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 40 ВТ и быстрой беспроводной зарядки на 27 Вт. Не забыли и о реверсивной зарядке: то есть смартфон без проводов сможет заряжать другие гаджеты.

Также внутри разместили 21 антенну, 14 из которых — для поддержки 5G. И здесь не обошлось без сравнения с Samsung Note 10+ 5G: Mate 30 Pro опережает по скорости работы 5G, меньше нагревается и потребляет меньше энергии.

И, наконец, еще одна гордость Huawei Mate 30 Pro — основная камера. Она сделана в стиле камер обычных фотоаппаратов (ну хоть не кухонной плиты): датчики расположены в круглом модуле. Основной датчик — 40-мегапиксельный SuperSensing (f/1.6) с сенсором RYYB, который дебютировал в Huawei P30 Pro, который обеспечивает хорошее качество съемки при плохом освещении. Второй датчик — 40-мегапиксельный широкоугольный объектив (f/1.8), третий — 8-мегапиксельный телефото-объектив (f/2.4). Четвертый — 3D-модуль (ToF). Заявлен 3-кратный оптический и 30-кратный цифровой зум.

Такая камера умеет снимать суперзамедленные видео со скоростью 7680 кадров в секунду при разрешении 720p и со скоростью 960 кадров в секунду при разрешении 1080р. Есть поддержка ISO до 51200, возможность размытия фона на видео.

Фронтальная камера 32-мегапиксельная (f/2.0) и умеет снимать видеоролики в разрешении 2288×1080 пикселей.

У младшей модели 6,62-дюймовый плоский AMOLED дисплей с соотношением сторон 19,5:9 и разрешением 2340×1080 точек. Вверху тоже "челка", но она еще меньше, чем у Mate 30 Pro. Сканер отпечатков пальцев подэкранный, есть защита от пыли и брызг по стандарту IP53 и режим Always-on Display.

Внутри установлен тот же процессор Huawei Kirin 990 в связке с 6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Емкость аккумулятора 4200 мАч, есть поддержка быстрой зарядки на 40 ВТ и быстрой беспроводной зарядки на 27 Вт.

Основная камера выполнена в таком же стиле (круглый модуль), но не с четырьмя, а с тремя датчиками: 40-мегапиксельный SuperSensing (f/1.8), 16-мегапиксельная широкоугольная камера (f/2.2) и 8-мегапиксельный телефото объектив. Также есть лазерный автофокус, 3-кратный оптический и 30-кратный цифровой зум, а также макросъемка с расстояния 2,5 см.

Фронтальная камера 24-мегапиксельная (f/2.0).

Обе модели работают под управлением EMUI 10 на базе Android с открытым исходным кодом. Сервисов Google нет, зато Huawei предлагает собственный магазин приложений.

Huawei Mate 30 Pro (4G версия, 8/256 ГБ памяти) будет стоить €1100. За версию с 5G придется отдать €1200.

Huawei Mate 30 с 8/128 ГБ памяти оценили в €800.

На выбор есть шесть расцветок: черная, серая, фиолетовая и зеленая, а также оранжевая и синяя с корпусом из эко-кожи.