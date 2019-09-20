Xiaomi позаботится о гигиене рта: компания анонсировала новую зубную щетку

Новости технологии:Xiaomi MiJia T100 Sonic Electric Toothbrush: зубная щётка с двумя режимами чистики, защитой IPX7 и ценником в $5.

Компания Xiaomi запустила сбор средств на новую зубную щётку — MiJia T100 Sonic Electric Toothbrush.

Новинка получила минималистичный дизайн, пластиковый корпус с защитой от воды IPX7, который весит всего 46 грамм и два режима чистки зубов: стандартный и деликатный.

Если говорить о мощности, то установленный моторчик в щётке делает до 16 500 вибраций в минуту. Это позволяет эффективно удалять пятна на зубах.

Питается MiJia T100 Sonic Electric Toothbrush от аккумулятора. Его, по словам компании, хватит до 30 дней работы устройства. Заряжается щётка от обычного порта microUSB.

Стоить новинка будет всего $5, но сейчас пока идёт сбор средств производитель просит $13 за комплект сразу из трёх щёток.