Презентация не за горами: Samsung готовит обновленный смартфон Galaxy A70

Новости технологии:Samsung Galaxy A70s "засветился" на официальном сайте компании

Samsung готовит обновлённую версию смартфона Galaxy A70. Похоже, выход новинки уже не за горами.

Смартфон Galaxy A70s с номером модели SM-A707F заметили на сайте индийской техподдержки производителя. Это значит, что его презентация состоится в ближайшее время.

Скорее всего, новинка сперва появится в Индии, а потом уже в других странах. Так по данным Hindustan Times, новинка там будет представлена уже в этом месяце.

Аппарату приписывают процессор Snapdragon 675 в паре с 6 ГБ ОЗУ, Infinity-U OLED-дисплей на 6.7 дюймов, а также тройную камеру с основным сенсором ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп, как у Redmi Note 8 Pro. Новинка также сможет похвастаться энергоёмким аккумулятором на 5000 мАч.

Работать смартфона будет на операционной системе Android 9 Pie с фирменной оболочкой One UI. Его ценник составит $460.

Напомним, вчера корейский производитель анонсировал бюджетный смартфон Galaxy M30s.