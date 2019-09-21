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Суббота, 21.09.2019
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Представлен новый плагин, который сэкономит память телефона

Представлен новый плагин, который сэкономит память телефона
10:55 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото:pixabay.com

Новости технологии:В таких случаях память на устройство записывается так, что между порциями информации остается свободное пространство.

Как объясняют авторы, программы, написанные на C-подобных языках, могут страдать от серьезной фрагментации памяти.  Из-за этого расходуется больший объем памяти.

Чтобы описать свою разработку, авторы предлагают представить доску игры Тетрис, где вы можете остановиться и исправить положение ее элементов в любое время. Это сделает игру намного проще, потому что вы всегда можете заполнить пустое пространство. 

Обойти эту проблему поможет новый плагин от ученых Массачусетского университета в Амхерсте под названием Mesh. Он эффективно заполняет все пустые места в телефоне, используя аппаратную функцию под названием"виртуальная память", которая поддерживается почти всеми современными устройствами. По словам ученого, фокус в том, чтобы найти куски памяти, которые можно связать между собой. Когда Mesh находит эти фрагменты, он может объединить два фрагмента в один.

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Протестировав свою разработку в реальных условиях, команда программистов получила обнадеживающие результаты. Оказалось, что использование Mesh автоматически снижает требования к памяти для веб-браузера Firefox на 16 %. Для Redis, популярного сервера структуры данных с открытым исходным кодом, Mesh снижает требования к памяти почти на 40 %.

Авторы отмечают, что Mesh - это плагин, который долгое время считался невозможным. Фрагментация долгое время считалась неизбежной проблемой. По словам авторов, их программа меняет только вещи в"физической" памяти, то есть"виртуальная" память фактически не меняется. Это значит, что никакая программа не потеряет своей целостности после такой процедуры.

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Все по теме:

Смартфон, Технологии, Редис, Техно, Виртуальная память.
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