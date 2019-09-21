HP представила легкий ноутбук-трансформер Elite Dragonfly (Фото)

Новости технологии:Elite Dragonfly называют универсальным ноутбуком для работы, которая требует постоянного передвижения.

Компания HP на глобальном мероприятии в Нью-Йорке показала 13-дюймовый ноутбук-трансформер, который стал самым компактным и долгоработающим в мире. Полноценный сенсорный компьютер, который может превращаться в планшет, в стенд и так далее, весит меньше килограмма, рекорд. И если обычные ноутбуки мы видели и чуть легче (рекорд принадлежит 890-граммовому Acer Swift 7), то с трансформерами HP оказалась на первом месте.

Он весит меньше килограмма, рамки экрана тонкие (он занимает 85,8% лицевой поверхности) — легко поместится в любую сумку.

Корпус выполнен из магниевого сплава. Несмотря на маленький вес, он прошел испытания по военному стандарту США MIL-STD 810G — выдержал падения, перепады температур, высокую влажность и другие суровые условия.

Ноутбук стал универсальным за счет формата 2 в 1 и сенсорного дисплея. Его крышку можно развернуть на 360 градусов и использовать как планшет. Для этого даже есть фирменный стилус-карандаш, он продается отдельно. У 13-дюймового дисплея Elite Dragonfly есть три модификации:

Стандартный Full HD с яркостью 400 нит

UHD-матрица с яркостью 550 нит и поддержкой HDR400

Фирменный дисплей HP Sure View Gen 3 с яркостью 1000 нит

Главной особенностью HP Elite Dragonfly стала автономность. В базовой комплектации с Full HD-дисплеем и процессором Core i5 он проработал 24,5 часа от одного заряда. Это рекорд для 13-дюймовых ноутбуков.

Клавиатуру Elite Dragonfly тоже выделяют отдельно. Компания смогла уместить в корпус 13-дюймового ноутбука клавиши по размеру как в 14-дюймовых. Они нажимаются как обычные, но издают шума в два раза меньше конкурентов — 20 дБ. Подходит для работы в офисе, кафе и других местах, чтобы не мешать окружающим.

Для безопасности рядом с клавиатурой есть сканер отпечатков пальцев и инфракрасная камера для сканирования лица. Еще экран ноутбука имеет специальное покрытие, которое мешает посторонним подглядывать за рабочим процессом — изображение под углом затемняется.

HP Elite Dragonfly работает на восьмом поколении процессоров Intel в линейке U — есть модификации с Core i5 и i7. Можно установить до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и до 2 ТБ накопитель NMVe. На корпусе есть набор разъемов для любых задач — два USB Type-C (Thunderbolt 3), полноразмерный USB 3.1 Gen1, HDMI и 3,5 мм для наушников. Ноутбук поддерживает новый стандарт Wi-Fi 6 и есть модель со встроенным LTE-модемом.

Цена на HP Elite Dragonfly начинается от 1299 евро — около 92 тысяч рублей. В России продажи запланированы на ноябрь, цену объявят позже.

Мониторы

Главной новинкой стал HP S430c — это первый изогнутый широкоформатный монитор с диагональю 43,4 дюйма. По сути, его экран состоит из двух 22-дюймовых мониторов, которые выставили в один ряд.

Вместе с монитором появилась новая технология HP Bridge. Она позволяет подключить к экрану два компьютера одновременно, поделив экран пополам. И при этом можно работать за двумя компьютерами одной клавиатурой и мышкой.

Вторая модель — монитор E344c для менее требовательных задач. Это уже стандартный широкоформатный монитор с диагональю 34 дюйма и соотношением сторон 21:9, разрешение QHD+.

Флагманский монитор HP S430s появится в продаже в ноябре по цене 69 990 рублей. Младший HP E344c будет продаваться с октября, цена — 51 990 рублей.