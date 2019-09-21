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Суббота, 21.09.2019
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Флагманы OnePlus начали получать обновление до Android 10
Флагманы OnePlus начали получать обновление до Android 10

Флагманы OnePlus начали получать обновление до Android 10

Флагманы OnePlus начали получать обновление до Android 10
17:48 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:В начале месяца OnePlus запустила открытое бета-тестирования Android 10 для OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro, а сегодня производитель выпустил стабильную версию ОС.

Обновление весит около 2 ГБ. В нем разработчики компании добавили оболочку OxygenOS 10, а также множество других полезных нововведений. Например, возможность кастомизировать иконки и акценты интерфейса, новые жесты управления (как в смартфонах Pixel), темную тему, которая меняет не только внешний вид системы, но и приложений, а также игровое пространство Game Space и обновленную функцию Ambient Display. Кроме этого, в прошивке улучшили безопасность и расширили настройки местоположения.

Когда ждать

Обновление пока выпустили для небольшой группы пользователей. В течение следующих двух недель прошивку должны получить все остальные.

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Напомним, на следующей неделе OnePlus проведет мероприятие в Индии, на котором покажет смартфоны OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro, а также свой первый смарт-телевизор.

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OnePlus, OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, Android 10, OxygenOS 10.
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