Флагманы OnePlus начали получать обновление до Android 10

Новости технологии:В начале месяца OnePlus запустила открытое бета-тестирования Android 10 для OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro, а сегодня производитель выпустил стабильную версию ОС.

Обновление весит около 2 ГБ. В нем разработчики компании добавили оболочку OxygenOS 10, а также множество других полезных нововведений. Например, возможность кастомизировать иконки и акценты интерфейса, новые жесты управления (как в смартфонах Pixel), темную тему, которая меняет не только внешний вид системы, но и приложений, а также игровое пространство Game Space и обновленную функцию Ambient Display. Кроме этого, в прошивке улучшили безопасность и расширили настройки местоположения.

Когда ждать

Обновление пока выпустили для небольшой группы пользователей. В течение следующих двух недель прошивку должны получить все остальные.

Напомним, на следующей неделе OnePlus проведет мероприятие в Индии, на котором покажет смартфоны OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro, а также свой первый смарт-телевизор.