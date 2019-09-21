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Xiaomi выставила в магазине телевизор Mi TV Pro до официальной презентации (Фото)

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Xiaomi выставила в магазине телевизор Mi TV Pro до официальной презентации (Фото)
20:39 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Первый 8K телевизор Mi TV Pro уже сейчас появился на полках магазинов.

Компания выставила флагманский телевизор в одном из своих фирменных магазинов в Китае, предлагая покупателям оценить его возможности.

До 24 сентября можно оформить предзаказ на Xiaomi Mi TV Pro, заплатив всего 14 долларов. При покупке телевизора покупатели получат в подарок дополнительный динамик стоимостью 56 долларов.

Xiaomi Mi TV Pro получил однокристальную систему Amlogic T972, оболочку PatchWall 2.0 на базе операционной системы Android Pie и 2/32 ГБ памяти в базовой версии. На выбор будет три размера: 43, 55 и 65 дюймов.

Корпус выполнен из алюминиевого сплава, рамки вокруг экрана минимальные, а на задней панели будет специально покрытие с 3D-текстурой из углеродного волокна.

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Напомним, что 24 сентября компания Xiaomi проведет презентацию, в ходе которой представит новый смартфоны Xiaomi Mi Mix 5G и Mi 9 Pro 5G, оболочку MIUI 11 и свой первый 8K телевизор Mi TV Pro.

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Телевизор, Магазин, Фото, Презентация, Xiaomi, Mi TV Pro, 8K телевизор.
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