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Xiaomi выпустила "умный" светильник (Фото)

Xiaomi выпустила "умный" светильник (Фото)
10:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Новинка может похвастаться несколькими уровнями яркости и экономией электроэнергии.

Китайский производитель Xiaomi представил умный светильник Xiaomi Mi Motion Activated Night Light 2. 

Интересные фишки. Xiaomi Mi Motion Activated Night Light 2 получил два датчика. Первый, инфракрасный, который позволяет лампе автоматически включаться при обнаружении движения даже в полной темноте.

Еще один датчик отвечает за то с какой яркостью нужно включать свет, в зависимости от того, насколько темно в комнате. Светильник от Xiaomi поддерживает два уровня яркости. 

Еще одна полезная функция новинки – экономия энергии. Светильник отключает энергию через 15 секунд после последнего обнаружения движения.

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Умный светильник оснащен магнитным креплением и вращающимся шарниром, который позволяет направить свет под нужным углом.

Цена. Новинка получила очень приятный ценник – 7 долларов – это 175 гривен по нынешнему курсу. Правда эта стоимость действует только на индийском рынке.

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Технологии, Техно, Светильник, Xiaomi.
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