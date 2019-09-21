Xiaomi выпустила "умный" светильник (Фото)

Новости технологии:Новинка может похвастаться несколькими уровнями яркости и экономией электроэнергии.

Китайский производитель Xiaomi представил умный светильник Xiaomi Mi Motion Activated Night Light 2.

Интересные фишки. Xiaomi Mi Motion Activated Night Light 2 получил два датчика. Первый, инфракрасный, который позволяет лампе автоматически включаться при обнаружении движения даже в полной темноте.

Еще один датчик отвечает за то с какой яркостью нужно включать свет, в зависимости от того, насколько темно в комнате. Светильник от Xiaomi поддерживает два уровня яркости.

Here's introducing Mi Motion Activated Night Light 2! An exclusive #Xiaomi crowdfunding smart device that's coming your way for ₹500! RT with #SmarterLiving 2020 if you're planning to get one! pic.twitter.com/ZYBHGAATmc — Mi India for #MiFans (@XiaomiIndia) September 17, 2019

Еще одна полезная функция новинки – экономия энергии. Светильник отключает энергию через 15 секунд после последнего обнаружения движения.

Умный светильник оснащен магнитным креплением и вращающимся шарниром, который позволяет направить свет под нужным углом.

Цена. Новинка получила очень приятный ценник – 7 долларов – это 175 гривен по нынешнему курсу. Правда эта стоимость действует только на индийском рынке.