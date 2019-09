Xiaomi выпустила "умный" светильник (Фото)

Китайский производитель Xiaomi представил умный светильник Xiaomi Mi Motion Activated Night Light 2.

Интересные фишки. Xiaomi Mi Motion Activated Night Light 2 получил два датчика. Первый, инфракрасный, который позволяет лампе автоматически включаться при обнаружении движения даже в полной темноте.

Еще один датчик отвечает за то с какой яркостью нужно включать свет, в зависимости от того, насколько темно в комнате. Светильник от Xiaomi поддерживает два уровня яркости.

Here's introducing Mi Motion Activated Night Light 2! An exclusive #Xiaomi crowdfunding smart device that's coming your way for ₹500!

RT with #SmarterLiving 2020 if you're planning to get one! pic.twitter.com/ZYBHGAATmc

— Mi India for #MiFans (@XiaomiIndia) September 17, 2019