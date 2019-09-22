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Продолжаем дальше: Xiaomi выпустила новый гаджет для кухни

Продолжаем дальше: Xiaomi выпустила новый гаджет для кухни
09:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Xiaomi выпустила очиститель для воды, которым можно управлять через смартфон.

Китайская компания Xiaomi выпустила интересный гаджет для кухни – это умный очиститель воды под названием Mi Smart Water Purifier. Он делает эффективную очистку, обеспечивая 5 этапов очистки воды.

Как пишет gagadget.com новинка получила минималистичный дизайн, немаленькие габариты корпуса, а также три различных фильтра.

Фильтр проводит 5 этапов очистки воды. На первых двух фильтр удаляет крупные частицы, а также хлор и цвет. На третьем этапе он очищает воду от тяжелых металлов и других органических материалов. Далее придает воде вкус. Пятый этап – уничтожение бактерий.

Как заверил производитель, эффективность такой очистки составляет 99,9%.

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Еще одна интересная фишка – возможность подключения устройства к смартфону. Через приложение Mi Home можно проверять уровень воды в резервуаре, количество растворенных твердых веществ (TDS), а также износостойкость фильтров.

Цена. Mi Smart Water Purifier оценен в 167 долларов. Новинка поступит в продажу 29 сентября.

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Все по теме:

Гаджеты, Технологии, Техно, Xiaomi, очиститель воды, Mi Smart Water Purifier.
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