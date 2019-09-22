Обновление Google Chrome: что изменилось в браузере

Новости технологии:Компания Google продолжает улучшать десктопную и мобильную версию браузера Chrome.

Компания Google анонсировала обновление браузера Chrome, в котором появятся новые функции управления вкладками и темами.

Что нового

В Android-версии браузера появится возможность группировать вкладки, перетаскивая одну поверх другой, чтобы упорядочивать их. С большим количеством вкладок на ПК теперь тоже будет проще разобраться. Заголовок каждой ссылки автоматически отобразится при наведении курсора.

Ещё одно полезное нововведение — мгновенные ответы, которые появляются в адресной строке при вводе запроса.

Также появится возможность выбирать параметры для создания собственной темы. Например, можно менять фоновое изображение браузера и цвет поисковой панели, не загружая при этом отдельную тему.

Обновление появится в Android и ПК-версии Chrome в ближайшее время.