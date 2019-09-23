League of Legends в мире моды: Louis Vuitton создает новые скины

Новости технологии:Разработчик Riot Games объявил о новом партнёрстве с Louis Vuitton на время чемпионата мира League of Legends 2019.

League of Legends в мире моды

Louis Vuitton готовит два проекта, к сожалению, пока неизвестно, как они будут выглядеть. Дом моды создаст кейс для Кубка призывателя - основного приза для команды-победителя чемпионата мира League of Legends.

Сотрудничество также будет распространяться на саму игру. Николя Гескьер (Nicolas Ghesquière) - художественный руководитель женских коллекций, разработает серию игровых скинов для персонажей и капсульную коллекцию одежды. Подробности появятся немного позже, во время самих соревнований, которые пройдут со 2 октября по 10 ноября.

Ранее сообщалось, что компания Valve, издатель популярной игры Dota 2, проводит сразу несколько волн банов токсичных игроков.