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iPhone 11 Pro Max испытали на прочность (Видео)

iPhone 11 Pro Max испытали на прочность (Видео)
09:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Устройства падали на корпус и на боковые грани.

Во время презентации нового поколения iPhone в компании Apple значительное внимание уделили прочности и выносливости новых устройств. Поэтому специалисты с YouTube-канала EverythingApplePro протестовали насколько iPhone 11 Pro и 11 Pro Max действительно крепкие.

В частности, в рекламе iPhone 11 Pro Max разработчик показал, что новинка не боится механических повреждений – на корпус кидали косметику, еду и детские игрушки.

Тестеры также решили испытать на прочность заднюю крышку. Новинки по очереди бросали на бетонный пол с разной высоты, с которой человек может случайно уронить смартфон. 

iPhone 11 Pro Max испытали на прочность: видео 

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Что выяснили? Новинки оказались действительно прочными. И iPhone 11 Pro и 11 Pro Max выдержали практически все падение. Даже когда смартфоны бросили с высоты человеческого роста, ни один из них не получил каких-либо существенных повреждений.

А вот фатальными для стеклянного корпуса стали падения с трехметровой высоты.

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iPhone, Смартфон, Технологии, Техно, EverythingApplePro, iPhone 11 Pro Max.
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