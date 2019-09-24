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Появились первые фото смарт-телевизора Honor Vision (Фото)

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Появились первые фото смарт-телевизора Honor Vision (Фото)
10:31 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Через неделю после анонса в сеть слили реальные снимки самого телевизора и его ценника.

Во время предыдущей презентации компания Huawei представила свой первый телевизор и полностью раскрыла его характеристики, но о цене производитель ничего не сообщил.

Цена. Согласно утечке, в продаже 65-дюймовый вариант Huawei Vision с кодовым номером HEGE-560 поступит по цене около 1 124 доллара в пересчете с китайской валюты (ориентировочно 27 500 гривен), сообщает SlashLeaks.

Дата начала продаж производителем еще не объявлена, ожидается, что в розницу умный телевизор поступит не позже следующего месяца.

Флагманы Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro от $560

Особенности интерфейса и другие характеристики. Небольшая фотосессия, опубликованная в китайской социальной сети Weibo, также продемонстрировала интерфейс прошивки новинки, дизайн двух вариантов пульта дистанционного управления и камеры, встроенной в верхнюю грань корпуса.

Умный телевизор получил матрицу на квантовых точках с частотой обновления 120 Гц, интеллектуальную аудиосистему формата 8+1+1, выдвижную камеру и функцию синхронизации со смартфонами Huawei. Работает Vision под управлением фирменной операционной системы Harmony OS, представленной вендором в августе.

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Технологии, Телевизоры, Техно, Honor Vision, Смарт-телевизор Honor Vision.
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