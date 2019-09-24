Google Play Pass разозлил разработчиков своими условиями сервиса

Новости технологии:Google разбавила вечер анонсом Play Pass, подписного сервиса, который стал ответом Apple Arcade.

Пользователи также платят $5 в месяц, получая доступ к набору игры и приложений без микротранзакций, рекламы и прочего. Для потребителей одни плюсы, а вот разработчики раскритиковали сервис Google.

Что известно?

Создатели приложений подняли бунт, когда увидели условия выплаты. Система учитывает время, которое пользователь провел в приложении, и некий показатель ценности. Основываясь на этих переменных, Google рассчитывает процент от дохода, и отправляет деньги разработчикам.

Авторам такой подход не понравился, ведь он подталкивает девелоперов создавать проекты, ориентированные на постоянное возвращение игрока. Так, разработчики раннеров и прочих казуальных аркад будут получать больше, нежели создатели одиночных сюжетных приключений.

По словам IGN, подобную схему использует музыкальный сервис Spotify, который выплачивает процент, основываясь на количестве прослушиваний трека. В итоге легкие трехминутные песни с навязчивым мотивом приносят больше денег. В то же время музыканты могут набрать фанатскую базу и зарабатывать на концертах, но разработчики видеоигр лишены такой возможности.

"Инди-разработчики — не инди-музыканты. Мы не катаемся по турам. Мы не можем быстро писать синглы, чтобы привлечь внимание какого-то популярного куратора плейлистов в стриминговом сервисе", - написал Уилл О’Нил, автор Actual Sunlight.

Систему Google Play Pass раскритиковал и сотрудник издательства No More Robots Майк Роуз: "Я знал, что это случится, потому что уже получал предложения от нескольких платформ. Все они говорили, что будут платить по количеству часов, которое провели в твоей игре по сравнению со всеми другими играми на платформе. Подождите еще пару лет - мы утонем в таких сервисах, что заставит разработчиков делать игры с мыслью "Как заработать?". Короткие сюжетные игры вытеснят, мы утонем в море "фортнайтов" и "одноруких бандитов". Я знаю, что докучаю многим людям этими проблемами, но боже мой, мы стоим на краю пропасти, и, кажется, этого почти никто не понимает".

К обсуждению подключился игровой аналитик из Niko Partners Дэниел Ахмад. По его словам, система Google действительно создает комфортные условия для одного типа игры и негативные для другого. Тот же Xbox Game Pass выгоден не только пользователям, но и девелоперам. Так, разработчики получают некую сумму "за участие" в программе, а затем Microsoft выплачивает отчисления.

"Позвольте сказать прямо, Уилл О’Нил прав. Google Play Pass хорош для Google и потребителей, но ужасен для маленьких разработчиков", - написал Джей Пауэлл.