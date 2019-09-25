Скачать
Среда, 25.09.2019
Зеленский позовет Трампа в Украину (Видео)
Зеленский позовет Трампа в Украину (Видео)
Джонсон после разговора с королевой досрочно покинул ГА ООН
Джонсон после разговора с королевой досрочно покинул ГА ООН
Свитолина на классе обыграла Кузнецову на турнире WTA в Ухане
Свитолина на классе обыграла Кузнецову на турнире WTA в Ухане
Украинский сервис поможет лучше понять собеседника
Украинский сервис поможет лучше понять собеседника

Украинский сервис поможет лучше понять собеседника

Украинский сервис поможет лучше понять собеседника
11:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Украинская компания Grammarly, которая разработала одноименный софт для проверки грамматики во время переписки на английском, поможет определить тон письма.

Теперь к услуге добавили еще одну интересную функцию – Tone Detector, что помогает определить тон переписки.

Об этом рассказали в пресс-службе Grammarly.

Для чего эта функция? Tone Detector использует комбинацию правил и машинного обучения, чтобы идентифицировать общий тон текста. Система анализирует выбор слов, формулировок, пунктуацию и даже использование прописных букв. На основе этой информации, система определяет, какое впечатление написанное сообщение создаст для его читателя.

Beta-версия детектора тона уже доступна для веб-версий почтовых сервисов Gmail и Yahoo в браузерном расширении Grammarly для Chrome. Уже через несколько недель он станет доступным для Safari и Firefox.

Для активации детектора тона текст должен иметь не менее 120 знаков.

Работникам Microsoft запретили пользоваться украинскими сервисами

Что такое Grammarly?

Это стартап, который основали трое украинцев в 2009 году. Сервис помогает с проверкой правописания и грамматики на английском языке, сервис повышает качество письменного общения, предлагая поправки, которые делают текст грамматически, стилистически и структурно правильным. Он работает только для английского языка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Технологии, Грамматика, Техно, Grammarly, Tone Detector.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 25 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 25 сентября - Змеиный день
03 Зеленский и Столтенберг обсудили продолжение сотрудничества Украины и НАТО
04 Ученые рассказали о вреде негазированной минеральной воды
05 Проблемы с кожей: когда сдавать анализы на гормоны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Главные события 24 сентября: открытие Генассамблеи ООН, указы президента и &quot;уход&quot; Князева
Главные события 24 сентября: открытие Генассамблеи ООН и др
Переход на зимнее время в Украине: когда пройдет и как не навредить здоровью
Переход на зимнее время: когда и как не навредить здоровью
Курс валют НБУ: валюта дешевеет, доллар упал до трехлетнего минимума
Курс валют: валюта дешевеет, доллар упал до минимума
Прочитает за Вас: ИИ может пересказывать условия конфиденциальности компании
Прочитает за Вас: ИИ может пересказывать условия конфиденциальности компании
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь