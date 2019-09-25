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Игру Destiny 2 можно бесплатно получить в Steam

Игру Destiny 2 можно бесплатно получить в Steam
22:19 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Игра Destiny 2 переехала в магазин Steam и стала бесплатной.

Подобные инсайды всплывали еще в июне, однако только сейчас геймеры получили возможность совершенно бесплатно добавить шутер в свою библиотеку.

Как бесплатно получить Destiny 2? Шутер можно привязать к своему аккаунту на специальной странице в Steam и предварительно загрузить уже сейчас, а начать играть в него дадут возможность начиная с 1 октября.

Иными словами, экшен полностью перешел на модель распространения free-to-play, за деньги будут продаваться только дополнения. Например, Shadowkeep обойдется в 429 гривен.

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Предыдущие планы разработчиков. Это несколько расходится с первоначальным планам Bungie выпустить что-то вроде Starter Pack – "обрезанной" версии оригинальной Destiny 2, которую можно прокачать до полной за деньги. Но текущая модель выглядит гораздо более щедрой.

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Компьютерная игра, Технологии, Игра, Новинки, Destiny 2.
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