Игру Destiny 2 можно бесплатно получить в Steam

Новости технологии:Игра Destiny 2 переехала в магазин Steam и стала бесплатной.

Подобные инсайды всплывали еще в июне, однако только сейчас геймеры получили возможность совершенно бесплатно добавить шутер в свою библиотеку.

Как бесплатно получить Destiny 2? Шутер можно привязать к своему аккаунту на специальной странице в Steam и предварительно загрузить уже сейчас, а начать играть в него дадут возможность начиная с 1 октября.

Иными словами, экшен полностью перешел на модель распространения free-to-play, за деньги будут продаваться только дополнения. Например, Shadowkeep обойдется в 429 гривен.

Предыдущие планы разработчиков. Это несколько расходится с первоначальным планам Bungie выпустить что-то вроде Starter Pack – "обрезанной" версии оригинальной Destiny 2, которую можно прокачать до полной за деньги. Но текущая модель выглядит гораздо более щедрой.