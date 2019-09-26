Скачать
Четверг, 26.09.2019
Зеленский уверен, что Трамп с ним согласился: Крым это Украина
Зеленский уверен, что Трамп с ним согласился: Крым это Украина
В США Зеленский встретился с представителями еврейских общин и организаций
В США Зеленский встретился с представителями еврейских общин
Кубок Украины-19/20: результаты матчей 25 сентября (Видео)
Кубок Украины-19/20: результаты матчей 25 сентября (Видео)
Можем гордиться за Первую леди: элегантная Елена Зеленская в США
Можем гордиться за Первую леди: элегантная Елена Зеленская в США

Рекордная частота обновления экрана: Sharp представила новый флагманский смартфон

Рекордная частота обновления экрана: Sharp представила новый флагманский смартфон
04:44 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Sharp Aquos Zero 2: первый в мире смартфон с частотой обновления экрана 240 Гц.

В прошлом году компания Sharp анонсировала флагманский смартфон Sharp Aquos Zero, а сегодня производитель показала его преемника.

Sharp Aquos Zero 2 получили стеклянный корпус, который весит всего 143 грамма. Новинка в руке явно чувствуется, как пёрышко в сравнении с 226-граммовым iPhone 11 Pro Max.

Главной особенностью устройства стал его 6.4-дюймовый FHD+ OLED-дисплей, который поддерживает частоту обновления картинки 240 Гц. Это больше, чем у игрового смартфона ASUS Rog Phone 2 (120 Гц) или у OnePlus 7 Pro (90 Гц).

iPhone 11 Pro Max испытали на прочность (Видео)

Все остальные спецификации новинки такие же, как у большинства флагманских смартфонов 2019 года. Он получил топовый процессор Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 256 ГБ встроенной UFS 3.0, подэкранный сканер отпечатков пальцев, порт для зарядки USB-C, защиту от воды IP68, NFC и двойную камеру на 12 Мп. Питается Aquos Zero 2 от аккумулятора на 3130 мАч и работает на «чистой» версии ОС Android 10. Ценник и дату старта продаж смартфона компания Sharp пока не раскрыла.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфоны, Sharp, Sharp Aquos Zero 2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо вымучило победу над Мариуполем (Видео)
02 Можем гордиться за Первую леди: элегантная Елена Зеленская в США
03 На международном конкурсе красоты в Индии победила украинка Анастасия Погосова
04 Зеленский и Йоханнис хотят активизации политического диалога между странами
05 Рома 0:2 Аталанта: события матча (Фото, Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Бабьим летом&quot; и не пахнет: прогноз погоды на завтра
"Бабьим летом" и не пахнет: прогноз погоды на завтра
Генассамблея ООН: Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым
Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым
Без интриги: МВФ избрал новую главу
Без интриги: МВФ избрал новую главу
Рецепт дня: морковный пирог с глазурью
Рецепт дня: морковный пирог с глазурью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь