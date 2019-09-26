Рекордная частота обновления экрана: Sharp представила новый флагманский смартфон

Новости технологии:Sharp Aquos Zero 2: первый в мире смартфон с частотой обновления экрана 240 Гц.

В прошлом году компания Sharp анонсировала флагманский смартфон Sharp Aquos Zero, а сегодня производитель показала его преемника.

Sharp Aquos Zero 2 получили стеклянный корпус, который весит всего 143 грамма. Новинка в руке явно чувствуется, как пёрышко в сравнении с 226-граммовым iPhone 11 Pro Max.

Главной особенностью устройства стал его 6.4-дюймовый FHD+ OLED-дисплей, который поддерживает частоту обновления картинки 240 Гц. Это больше, чем у игрового смартфона ASUS Rog Phone 2 (120 Гц) или у OnePlus 7 Pro (90 Гц).

Все остальные спецификации новинки такие же, как у большинства флагманских смартфонов 2019 года. Он получил топовый процессор Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, 256 ГБ встроенной UFS 3.0, подэкранный сканер отпечатков пальцев, порт для зарядки USB-C, защиту от воды IP68, NFC и двойную камеру на 12 Мп. Питается Aquos Zero 2 от аккумулятора на 3130 мАч и работает на «чистой» версии ОС Android 10. Ценник и дату старта продаж смартфона компания Sharp пока не раскрыла.