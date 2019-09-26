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Как будет выглядеть новый iPhone 12 (Фото)

Как будет выглядеть новый iPhone 12 (Фото)
09:36 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:iPhone 12 будет похож на культовый iPhone 4, который представили в 2010 году.

Прошло чуть больше двух недель с момента презентации Apple, когда компания представила iPhone 11. Сейчас в сети уже начала появляться информация о виде будущей новинки – iPhone 12.

Как отмечают эксперты, Apple уже несколько лет не вносила существенных изменений в дизайн iPhone. Поэтому это произойдет в следующем, 2020 году.

Что известно о iPhone 12? По слухам, в 2020 году мы увидим совершенно новые смартфоны. Во-первых, преемник iPhone 11 Pro будет иметь меньший размер, а новое поколение iPhone 11 Pro Max – больше предшественника. Речь идет о размере дисплея, вероятно, диагональ корпуса будет без изменений.

Новой информации добавил известный аналитик Мин-Чи Куо. По его данным, Apple будет использовать для новинок совсем другую металлическую рамку. Она якобы будет похожа на то, что было в iPhone 4. Это и не удивительно, ведь многие пользователи до сих пор считают именно iPhone 4 и 4s самым красивым смартфоном за всю историю Apple.

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Претерпевает изменения и материал – он будет другим как внешне, так и тактильно, ведь при его производстве будут использоваться другие технологии.

Таким образом металлический каркас и стеклянная часть корпуса существенно подорожают: максимум на 50-60% и 40-50% соответственно. Поэтому стоит быть готовым, что стоимость нового iPhone тоже возрастет.

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Все по теме:

Apple, Смартфон, Технологии, Техно, Мин-Чи Куо, iPhone 11, iPhone 12.
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