Первый дрон с турбореактивным двигателем совершил тестовый полет (Видео)

Новости технологии:Посмотрите на первый полет дрона с турбореактивным двигателем от UAV Turbines.

Компания UAV Turbines опубликовала ролик с демонстрацией первого полета своего беспилотного летательного аппарата с турбореактивным двигателем Monarch 5. Об этом пишет The New Atlas.

Технические детали первого полета пока не раскрываются. Судя по ролику, в летательном аппарате используется толкающий воздушный винт, а сам дрон выполнен с жестким крылом.

Камера сгорания двигателя Monarch 5 предназначена для авиационного топлива маркировок JP-8, JP-10, Jet-A и US Diesel No 2. Несмотря на то, что турбореактивные двигатели тратят очень много топлива, Monarch 5 такой же эффективный, как поршневые разновидности, благодаря механизму регулируемых лопастей. Его можно эффективно использовать на больших высотах.

Сейчас UAV Turbines собирается искать партнеров среди военных или гражданских компаний, которые могли бы использовать такой тип самолетов.