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Первый дрон с турбореактивным двигателем совершил тестовый полет (Видео)

Первый дрон с турбореактивным двигателем совершил тестовый полет (Видео)
03:24 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости технологии:Посмотрите на первый полет дрона с турбореактивным двигателем от UAV Turbines.

Компания UAV Turbines опубликовала ролик с демонстрацией первого полета своего беспилотного летательного аппарата с турбореактивным двигателем Monarch 5. Об этом пишет The New Atlas.

Технические детали первого полета пока не раскрываются. Судя по ролику, в летательном аппарате используется толкающий воздушный винт, а сам дрон выполнен с жестким крылом.

Камера сгорания двигателя Monarch 5 предназначена для авиационного топлива маркировок JP-8, JP-10, Jet-A и US Diesel No 2. Несмотря на то, что турбореактивные двигатели тратят очень много топлива, Monarch 5 такой же эффективный, как поршневые разновидности, благодаря механизму регулируемых лопастей. Его можно эффективно использовать на больших высотах.

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Сейчас UAV Turbines собирается искать партнеров среди военных или гражданских компаний, которые могли бы использовать такой тип самолетов.

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Беспилотник, БПЛА, UAV Turbines, Monarch 5.
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