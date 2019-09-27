OnePlus официально представила новый флагманский смартфон: что известно

Новости технологии:OnePlus 7T: улучшенный флагман с чипом Snapdragon 855 Plus, тройной камерой и экраном 90 Гц за $535.

Компания OnePlus в Индии представила свой новый флагман OnePlus 7T. Хоть это и улучшенная версия OnePlus 7, новинка сильно отличается от своего предшественника и внешне, и внутренне.

OnePlus 7T получил 6,55-дюймовый Fluid AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, как у OnePlus 7 Pro, и соотношением сторон 20:9. Отныне компания не будет выпускать смартфоны с 60-герцовыми экранами. Также дисплей может похвастаться разрешением 2400×1080 пикселей, пиковой яркостью в 1000 кд/м2 и поддержкой HDR10+.

Заднее стекло стало матовым, сканер отпечатков пальцев подэкранный. Как и у OnePlus 7, для фронтальной камеры предусмотрен вырез в виде капельки.

Работает флагман под управлением топового процессора Snapdragon 855 Plus в связке с 8 ГБ оперативной памяти и 128/256 ГБ хранилища.

Емкость аккумулятора 3800 мАч, есть поддержка быстрой зарядки WARP Charge на 30 Вт, которая на 23% быстрее, чем в OnePlus 7 Pro.

Также "в комплекте" стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и улучшенный вибромотор Haptic Motor. "Из коробки" новинка получит OxygenOS на базе Android 10.

На смену двойной камере в OnePlus 7 пришла тройная: 48-мегапиксельный основной сенсор (f/1.6), 12 МП телефото-объектив (f/2.2, 2-кратный оптический зум) и 16 МП ультраширокий объектив с углом обзора 117 градусов (f/2.2). Также добавили ночной режим съемки с помощью широкоугольной камеры, улучшенную стабилизацию изображения (OIS + EIS) и режим макросъёмки с возможностью фокусировки с расстояния 2,5 сантиметра.

Фронтальная камера 16-мегапиксельная (f/2.0).

10 октября OnePlus 7T представят на международном рынке, а 18 октября стартуют продажи в США.

Версия с 8/128 ГБ памяти стоит $535, с 8/256 ГБ — $565.