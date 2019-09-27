Samsung уже приступила к тестированию Android 10 на своих устройствах

Новости технологии:Samsung уже тестирует Android 10 на прошлогодних флагманах Galaxy S9 и Galaxy S9+.

Недавно в сеть утёк список устройств Samsung, которые получат Android 10. Сейчас появилась информация, что компания уже тестирует систему на некоторых из них.

Как сообщает издание Galaxyclub, разработчики Samsung начали тест новой ОС на прошлогодних флагманах Galaxy S9 и Galaxy S9+. Прошивка проходит с номерами сборок G960FXXU7DSI3 и G965FXXU7DSI3. Это пока первая стадия тестирования, так что релиз в ближайшее время ждать не стоит.

Скорее всего, Android 10 для этих смартфонов выпустят уже после того, как обновят текущие флагманы: Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10+, Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.

С обновлением Android 10 смартфоны Samsung получат интерфейс One UI 2.0.

Кроме этого, в новую версию ПО добавят обновлённую функцию Digital Wellbeing, расширенные настройки пользовательского интерфейса с разными шрифтами, темами и значками, программу для записи экрана, плавающую панель настроек и многое другое.