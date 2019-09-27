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Крупное обновление Apple Music на Android: что добавили

Крупное обновление Apple Music на Android: что добавили
04:57 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Apple Music получил крупное обновление на Android. Есть режим Dark Mode, функция Live Lyrics и поддержка Chromecast.

Компания Apple выпустила крупное обновление приложения Music для пользователей Android-устройств.

Прежде всего, разработчики компании добавили режим Dark Mode, который оптимизирован для AMOLED-дисплеев. Тёмная тема включается автоматически на смартфонах с Android 10. Пользователи более старых версий ОС могут активировать режим вручную.

Также в новой версии Apple Music появилась функция Live Lyrics, которая выводит на экран слова песни в реальном времени. Ещё разработчики наконец-то добавили поддержку Google Chromecast.

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Теперь музыку из приложения можно транслировать на смарт-колонки Google Home и другие совместимые устройства.

Новая версия Apple Music уже доступна для скачивания в магазине приложений Google Play.

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Apple, Android, Обновление, Apple Music.
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