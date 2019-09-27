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Украинская школьница получила грант на собственное изобретение

Украинская школьница получила грант на собственное изобретение
18:18 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости технологии:Девочка из Запорожья получила грант на полезное изобретение для автомобилистов.

Украинская школьница Анастасия Кононенко из Запорожья изобрела прибор, который в закрытом автомобиле автоматически включает климат-контроль. Украинский национальный фонд стартапов выделил ей 500 000 гривен на тестирование, патентирование и внедрение своего изобретения.

Ежегодно в мире от теплового удара погибают сотни детей, забытых в автомобилях. Так, например, в США с 1998 по 2012 год в машинах от теплового удара погибло 532 ребенка.

Автопроизводители внедряют системы, которые напоминают водителям, что нужно проверить задние сиденья. Прибор Анастасии Кононенко тоже работает в этом направлении. Правда, он не оповещает водителя о том, что кто-то находится на задних сиденьях. Он автоматически включает климат-контроль.

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Устройство имеет несколько датчиков, в том числе датчик движения и датчик температуры. Принцип работы прост, но эффективен. Теперь Анастасия будет тестировать свой прибор в лабораторных условиях, дорабатывать его. Кроме того, она должна будет его запатентовать. Надеемся, что на это изобретение обратят внимание автопроизводители.

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Все по теме:

Девочка, Изобретение, Технологии, Грант, Авто, Украинская школьница, Анастасия Кононенко, Климат-контроль.
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