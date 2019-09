Пультом может быть смартфон: OnePlus представила свой умный телевизор

В частности, новый смартфон OnePlus 7T, а также умный телевизор OnePlus TV.

Новый телевизор получил диагональ 55 дюймов, технологию матрицы QLED и имеет разрешение 4К. Рамки вокруг экрана не превышают 7 мм. Это позволило получить 95% всей передней панели экрана.

Акустическая система телевизора получила динамики суммарной мощностью 50 Вт.

В качестве пульта управления можно использовать смартфоны OnePlus. Пульт предлагает минималистичный дизайн, а также кнопку вызова голосового ассистента Google Assistant. Очевидно, что в нем располагаются микрофоны для фиксации языка и запросов.

This is the #OnePlusTV pic.twitter.com/i4C60ZfCvI

— OnePlus India (@OnePlus_IN) September 26, 2019