Пультом может быть смартфон: OnePlus представила свой умный телевизор

Новости технологии:Компания OnePlus провела презентацию в Индии и представила ряд новинок.

В частности, новый смартфон OnePlus 7T, а также умный телевизор OnePlus TV.

Новый телевизор получил диагональ 55 дюймов, технологию матрицы QLED и имеет разрешение 4К. Рамки вокруг экрана не превышают 7 мм. Это позволило получить 95% всей передней панели экрана.

Акустическая система телевизора получила динамики суммарной мощностью 50 Вт.

В качестве пульта управления можно использовать смартфоны OnePlus. Пульт предлагает минималистичный дизайн, а также кнопку вызова голосового ассистента Google Assistant. Очевидно, что в нем располагаются микрофоны для фиксации языка и запросов.

Цена

Модификация OnePlus TV Q1 на территории Индии составит 69 900 рупий (985 долларов);

Цена OnePlus TV Q1 Pro составляет 99 900 рупий (это 1407 долларов). Новинка поступит в продажу 28 сентября.