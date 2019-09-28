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Facebook создал виртуальный мир, где можно стать 3D-аватаром (Видео)

Facebook создал виртуальный мир, где можно стать 3D-аватаром (Видео)
13:22 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото:pixabay.com

Новости технологии:Социальная сеть Facebook запускает новую платформу.

Это виртуальный мир, в нем можно быть 3D-аватаром. В начале 2020 года компания планирует запустить закрытое бета-тестирование платформы.

Это корпорация анонсировала на конференции Oculus Connect 6.

Как рассказали в компании, они планируют создать целый VR-мир под названием Horizon.

Детали. В этом виртуальном мире игроки смогут создавать свои виртуальные аватары и перемещаться между различными районами через специальные порталы telepods.

Виртуальный мир Facebook 

Кроме того, в платформе можно будет смотреть фильмы со своими друзьями и играть в игры с несколькими игроками.

Facebook создала игру для виртуальной реальности

Кстати, для новых объектов и локаций в этом мире не нужно уметь программировать – все можно будет сделать в визуальных редакторах. Еще пользователи смогут получать помощь так называемых Horizon Locals – местных хранителей покоя, которые будут помогать игрокам и пресекать попытки токсического общения.

Также в интерфейсе Horizon предусмотрена специальная кнопка с нарисованным щитом, если его нажать, то это перебрасывает игрока в специальное частное безопасное пространство, параллельный Horizon. Границы этого пространства люди будут определять сами.

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Все по теме:

Социальная сеть, Технологии, Horizon, Техно, Oculus Connect 6.
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