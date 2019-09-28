Apple успела устранить ошибки: iOS 13 идет на рекорд по количеству багов

Новости технологии:После выхода iOS 13 на Apple посыпались жалобы на многочисленные ошибки, которыми просто кишит операционная система.

Компания не стала медлить и выпустила обновления iOS 13.1.1 и iPadOS 13.1.1, которые исправляют найденные баги.

Что исправили?

В первую очередь, исправлена ошибка, которая приводила к быстрой потере заряда аккумулятора. Также исправлен баг, который открывал сторонним клавиатурам полный доступ к привилегиям устройства.

Кроме того, решена проблема Siri, которая не распознавала запросы на новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, поисковика Safari, восстановления из резервной копии и ускорена синхронизация напоминаний.

Теперь остается только надеяться, что Apple не придется выпускать iOS 13.1.2 и iPadOS 13.1.2, чтобы устранить ошибки в iOS 13.1.1 и iPadOS 13.1.1.