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Apple успела устранить ошибки: iOS 13 идет на рекорд по количеству багов

Apple успела устранить ошибки: iOS 13 идет на рекорд по количеству багов
18:29 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:После выхода iOS 13 на Apple посыпались жалобы на многочисленные ошибки, которыми просто кишит операционная система.

Компания не стала медлить и выпустила обновления iOS 13.1.1 и iPadOS 13.1.1, которые исправляют найденные баги.

Что исправили?

В первую очередь, исправлена ошибка, которая приводила к быстрой потере заряда аккумулятора. Также исправлен баг, который открывал сторонним клавиатурам полный доступ к привилегиям устройства.

Кроме того, решена проблема Siri, которая не распознавала запросы на новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, поисковика Safari, восстановления из резервной копии и ускорена синхронизация напоминаний.

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Теперь остается только надеяться, что Apple не придется выпускать iOS 13.1.2 и iPadOS 13.1.2, чтобы устранить ошибки в iOS 13.1.1 и iPadOS 13.1.1.

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Apple, iPhone, Смартфоны, iOS 13.
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