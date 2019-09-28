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Facebook запустил новую услугу, которая поможет пользователям выглядеть стильно

Facebook запустил новую услугу, которая поможет пользователям выглядеть стильно
22:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Соцсеть Facebook запустила сервис, который поможет пользователю выглядеть стильно и красиво.

Он получил название Fashion ++ и может помочь пользователю стильно одеться. О запуске сервиса сообщили на странице официального блога компании.

Детали

Этот сервис работает на основе искусственного интеллекта. Он может подбирать одежду под индивидуальный стиль пользователя. В программу были загружены тысячи модных изображений, на основе которых сервис предлагает пользователю различные варианты образов. Более того, приложение может предложить добавить аксессуары, заправить рубашку или подвернуть рукава и тому подобное.

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Что важно, программа только дает рекомендации относительно стильного образа, но не навязывает покупать новую одежду. Сейчас сервис доступен для жителей США. После тестирования на американском рынке сервис должен заработать и в других странах.

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Facebook, Технологии, Fashion, Соц.сети, Новая функция.
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