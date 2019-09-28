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Космическая компания, основанная украинцем, готовится к полету на Луну

Космическая компания, основанная украинцем, готовится к полету на Луну
21:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Стартап Spacebit, основанный украинцем Павлом Танасюком, объявил о планах стать первой в Великобритании компанией, которая осуществит посадку на Луну.

Они планируют осуществить это в июле 2021 года. Целью миссии станет исследование лунной поверхности, пещер и поиск полезных ископаемых.

"Мы запускаем первый коммерческий груз на поверхность Луны из Великобритании. Работаем над этим уже несколько лет. Прошли предварительную проверку дизайна и критическую оценку. Теперь у нас все готово для полета", – заявил украинец.

Отметим, что Astrobotiс является одной из нескольких компаний, выбранных NASA для доставки грузов на Луну. В компании всего девять человек, а еще около 20 человек работают на Spacebit в Германии, Японии, США и Латинской Америке. Однако, Великобритания стала очевидным выбором для старта.

"Если вы хотите сделать что-то в космосе, вы должны приехать в Великую Британию. В США практически невозможно что-то сделать, если вы не гражданин", - говорит Танасюк, который учился в Лондонской школе экономики.

Что известно о планах NASA на Луну?

Аэрокосмическое агентство NASA создало команду из американских астронавтов, которые в 2024 году отправятся к Южному полюсу Луны. Ранее все участники миссий "Аполлон" были мужчинами, большинство из которых начинали карьеру в ВВС США. Теперь на Луну высадится как минимум одна женщина.

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Миссия "Артемида" будет отличаться от предыдущих космических программ не только составом экспедиции. До этого основной целью высадки на Луну было доказательство технологического превосходства. Теперь NASA хочет организовать длительное присутствие людей на ближайшем "соседе" Земли.

В агентстве намерены развернуть небольшую космическую станцию Gateway на лунной орбите до 2028 года, а в дальнейшем использовать естественный спутник Земли как тестовый полигон для подготовки астронавтов к полету на Марс.

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Луна, Технологии, Полет на Луну, Spacebit, Павел Танасюк.
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