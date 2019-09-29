В Pokemon Go начали безосновательно банить игроков

Новости технологии:Владельцев Xiaomi или Redmi блокируют в игре Pokémon Go.

Пару-тройку лет назад игра Pokémon Go была на пике популярности, однако и сейчас у нее остаются преданные поклонники. Правда, в последние дни их ряды поредели.

Почему?

Пользователи начали жаловаться на форуме Reddit, что компания-разработчик Niantic безосновательно блокирует их аккаунты. У всех них есть общий знаменатель — это наличие смартфона Xiaomi или Redmi. В том числе Redmi Note 7 и Redmi Note 5, а также другие модели.

Аккаунты заблокированы за использование модифицированного или нелегального ПО, хотя пользователи уверяют, что ничего «незаконного» не делали. Скорее всего, игра находит проблему в фирменной оболочке MIUI или других приложениях.

Некоторым приостановили пользование аккаунтом на 30 дней, а вот некоторым полностью закрыли учетную запись. Niantic пока никак не комментирует эту информацию.